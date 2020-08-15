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Dünyada bir benzeri olmayan köy: “Ambarköy” “Ambarköy Açık Hava Müzesi", Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden dizayn ediliyor

İHA

Samsun'un Ladik ilçesinde vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan ve dünyada bir benzerinin olmadığı bildirilen "Ambarköy Açık Hava Müzesi", yeniden dizayn edilerek turizme kazandırılacak.

Dünyada bir benzeri olmayan köy: “Ambarköy” “Ambarköy Açık Hava Müzesi", Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden dizayn ediliyor

Samsun'un Ladik ilçesinde vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan ve dünyada bir benzerinin olmadığı bildirilen "Ambarköy Açık Hava Müzesi", yeniden dizayn edilerek turizme kazandırılacak.
Ladik Kaymakamlığının 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurduğu Ambarköy, ahşap mimarisi açısından Osmanlı dönemi özelliklerini yansıtıyor. 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusuna sahip köy, 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi ile de göz kamaştırıyor. Açık hava müzesi konseptli Ambarköy, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
Ambarköy’de, içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ve külliyesi ile doğal yaşam olduğu gibi yansıtılıyor. Köyde ayrıca geçmişte insanların günlük hayatlarında kullandıkları ancak bugün sadece hatıralarında kaldığı tarihi eser, alet ve eşyalar sergileniyor.

Onarım çalışması başlatıldı
Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilen Ambarköy’de bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, çalışmaların ardından Ambarköy’ü turizmin hizmetine sunacaklarını açıkladı. Akdin, "Ambarköy, Büyükşehir Belediyesinin denetiminde yeniden organize ediliyor. İçerisine nitelikli bir tarım müzesi yapılıyor. Duvarları bitince çevre düzenlemesi yapılacak. Sonrasında yeniden halkın kullanımına açılacak" dedi.
Ambarköy hakkında açıklamalardan bulunan Daire Başkanı İdris Akdin, “2010 yılında Ladik Kaymakamlığı tarafından bölgedeki birçok köy dolaşılarak elde edilen envanterler yaklaşık olarak 14 bin metrekarelik bir alanda biriktirilirdi ve Ambarköy Açık Hava Müzesi oluşturuldu. Bu kuruluş sürecinde birçok bölgeden ahşap envanter buraya getirildi. Burada 22 adet buğday ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi, 4 su kuyusu ve 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi’nin adına yapılmış ahşap cami bulunuyor" diye konuştu.

Turizmin hizmetine sunulacak
Ambarköy'ün aynı zamanda turizme kazandırılması için başka çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Akdin, "Bu Ambarköy denilen bölgemizde halkımızın tarihten beri gelen günlük yaşamlarından tutun hatıra eşyalara, tarihi eserlere ve tarım aletlerine kadar birçok etnografik eser yer almaktadır. Bu anlamda yaklaşık 500 eserden söz edebiliriz. 2 bin 500 yıllık tarihi birikimi yeniden halkımızın hizmetine açacağız. Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu Ambarköy’ün aynı zamanda turizme kazandırılması için özellikle iş turizmi hareketlendirmek adına bölgede turistlik tesisler de yapmaktayız. Akdağ Kayak Tesisleri yeniden organize ediliyor. Ladik ilçesinde tarihi binalardan yeniden gözden geçiriliyor. Ambarköy turizmin hizmetine sunulacak" şeklinde konuştu.
Ladikli eğitimci ve araştırmacı Hadi Ergül ise, "Ladik ilçesinin kırsal mahallelerinden ambar, köy konağı, mektep, müze, su değirmeni buraya getirildi. Bunların hepsi ahşaptan oluşuyor. Böyle bir güzelliğin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

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