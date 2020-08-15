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Samsunsporlu bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA

Samsunsporlu bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı


SAMSUN / DHAYılport Samsunspor, bir futbolcusunun koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" denildi.
 DHA-Spor Türkiye-Samsun
2020-08-15 12:16:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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