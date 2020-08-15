Alaçam'da uyuşturucuya geçit yok

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Samsun'un Alaçam ilçesinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tefekli Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda gerçekleştirilen arama neticesinde, ormanlık arazi içerisinde 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığınca iki şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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