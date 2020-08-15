Alaçam'da kaza: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen göre, Tarık Yeşilyurt'un kullandığı 55 JM 405 plakalı otomobil ile Şerife Akgül idaresindeki 55 TB 075 plakalı otomobil Etyemez Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Tarık Yeşilyurt, Şerife Akgül ve otomobil de yolcu olarak bulunan N.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.