Geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler uygulama sınavında ter döktüler

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde yer alarak geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen 9 bin 554 öğrenci bugün yapılan uygulama sınavında hünerlerini sergiliyor. 18 ilde eş zamanlı olarak yapılan sınava Samsun’dan 354 öğrenci katılıyor.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi’nde yer almak isteyen öğrenciler için 15 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan uygulama sınav aşaması başladı. Uygulama sınavına 9 Şubat'ta yapılan yazılı sınav aşamasını başarıyla geçen öğrenciler katıldı. Uygulama sınavına Türkiye geneli 9 bin 554, Samsun’dan ise 354 öğrenci katılıyor.

18 ilde eş zamanlı olarak yapılan uygulama sınavı Samsun’da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda korona virüsü tedbirleri altında yapılıyor. Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yaparak, tamamlanan projelerini jüri üyelerine anlatacak. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alarak değerlendirmede bulunacak.

Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde kurulacak Deneyap Atölyeleri’ne kabul edilerek, hedeflerine bir adım daha yaklaşacak. Denayap’ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, tasarımüretim, robotikkodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacaklar. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.

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