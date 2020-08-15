Samsun Tabip Odasında genel kurul heyecanı Erkan: “Hekim gülümsemedi diye şikayet geliyor”

Samsun Tabip Odası 2020 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Atakum Kültür Sanat Merkezi’nde başladı.

Genel kurulda 20202021 dönemi tahmini bütçesinin okunup oylama ile kabul edilmesinin ardından yarınki seçimlere katılacak yönetim kurulu, onur kurulu, denetleme kurulu ve büyük kongre delegesi adayları belirlendi. Tek liste ile gidilen seçimde 29 Mayıs 2015’te görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun’un eşi Uzm. Dr. Funda Furtun, Samsun Çağdaş Hekimi Grubunun desteğiyle Samsun Tabip Odası Başkanlığına aday oldu. 2 dönemdir odanın başkanlığını yapan Dr. Murat Erkan ise büyük kongre delegeliği için adaylığını ortaya koydu.

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde dahi gülünç sebeplerle şikayet edildiğini söyleyen Dr. Murat Erkan, “20022004 döneminde o zamanki adıyla SamsunSinop Tabip Odasının genel sekreterliğini yapmıştım. O dönemde bize gelen ceza soruşturma dosyaları sayısı 23 ayda bir taneydi. Artık vatandaş ne olsa böyle bir mercii var diye hekimini sağlık çalışanını şikayet ediyor. ‘Gülümsemedi’ deyip de şikayet eden önümüze gelen dosyalar var. Elimden geldiğince örgütüme sağlık alanında katkı sunmaya çalıştım. Yeni gelecek yönetimimize hayırlı olsun diyorum” dedi.



İlk kadın başkan adayı

Başkan Adayı Uzm. Dr. Funda Furtun ise, “Tabip Odası Başkan adayı olmam istendiğinde tamamlamam gerek bir görevim olduğunu düşünerek onurla kabul ettim. Tabii ilk kadın başkan adayı olmak da benim için ayrı bir şereftir. Bundan önceki dönemde meslektaşlarımıza hukuki ve manevi anlamda destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki dönemde de hekim camiasının birlik ve beraberlik içinde olması için çabalayacağımı bilmenizi isterim. Mesleğimizin onuru ve saygınlığı için hep beraber Tabip Odamıza sahip çıkalım. Sizin verdiğiniz destek ve katkıyla odamız güçlü olabilir” diye konuştu.

Yarın aynı yerde 09.0017.00 saatleri arasında yapılacak seçimle oda organları belli olacak.

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