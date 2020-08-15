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Zirveyi gören emlak satışları duraksamaya girdi Faizler artınca konut satışları durdu Oral: “1 Eylül’e kadar mesleki yeterlilik belgesini almayanlar 100 saatlik eğitime girecek”

İHA

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, konut kredi faizlerinin düşmesinde zirveyi gören emlak satışlarının kredi faiz oranlarının yükselmesinin ardından duraksamaya girdiğini söyledi.

Zirveyi gören emlak satışları duraksamaya girdi Faizler artınca konut satışları durdu Oral: “1 Eylül’e kadar mesleki yeterlilik belgesini almayanlar 100 saatlik eğitime girecek”

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, konut kredi faizlerinin düşmesinde zirveyi gören emlak satışlarının kredi faiz oranlarının yükselmesinin ardından duraksamaya girdiğini söyledi.
Sıfır ve 2. el konut kredilerinin düşmesi emlak piyasasını hareketlendirmiş, birçok vatandaş konut almıştı. Daha sonradan artan konur kredi faizlerinin etkisi emlak piyasasına olumsuz yansıdı. Kredilerin düştü aylarda 1 yıllık emlak satışının yaşandığına dikkat çeken SATEM Başkanı Mevlüt Oral, kredilerin yükselmesinin ardından duraksamaya geçtiklerine değinerek açıklamalarda bulundu.

“Krediler düşünce 1 yılda satılan konut 23 ayda satıldı”
Kredi faizlerinin düşmesinin de artmasının da emlak satışını doğrudan etkilediğini ifade eden Mevlüt Oral, “Konut kredi faizleri düştüğünde çok büyük bir emlak satışı vardı. Şu anda piyasa duraklamaya girdi. 0,64 faiz olan sıfır ev kredisi 0,87’ye çıktı. 0,74 olan 2. el ev kredi faizi ise 0,99’a çıktı. Bu satışların durmasına neden oldu. Buna ek olarak bazı arkadaşlarımız 250 bin TL’ye satamadığı daireyi 300 bin TL’ye çıkarttı. Piyasada bir şişme oldu. Vatandaşlar faizlerde yükselince konut almamaya başladı. İnşallah faizler biraz daha aşağıya düşerse emlak satışlarının artacağına inanıyoruz. Faizler biraz daha yukarı çıkarsa piyasanın daha da kötü olacağını düşünüyorum. Faizlerin düştüğü ilk zamanlarda 1 yılda satılan emlak 23 ay içerisinde satılmıştı. Şu anda ise bir duraksama sürecine girdik. İnşallah önümüz açılır ve satışlar tekrar eskisi gibi olur” dedi.

“1 Eylül’e kadar mesleki yeterlilik belgesini almayanlar 100 saatlik eğitime girecek”
2,5 saatlik eğitimle alınan mesleki yeterlilik belgesinin 1 Eylül’den itibaren 100 saatlik bir eğitim ve sonrasındaki sınavla alınabileceğini açıklayan Oral, şunları söyledi:
“31 Ağustos’a kadar mesleki yeterlilik belgesini almayan kişiler 1 Eylül’den başlamak kaydıyla 100 saatlik bir eğitime girmek zorunda kalacak. Şu anda 2,5 saatlik bir eğitimle belgeyi alan bir emlakçı, 1 Eylül’e kadar bu belgeyi almazsa 100 saatlik bir eğitime girmek zorunda kalacaklar. Daha sonra da sınava girip, kazandığı takdirde belgeyi almaya hak kazanacak. Bu hafta ilgili bakanlık tarafından yasa Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Yasanın kısa sürede çıkmasını bekliyoruz. Emlakçının yanında çalışan kişilerin de mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu var. Belgesi olmayan kişiler emlakçılık yapamayacak. Bu birden olmayacak ama ileriye dönük kademeli olarak, belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak. Emlakçı yanında çalışan kişiler ya sigortalı olacak ya da aynı iş yerinde vergi mükellefi olacak.”

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