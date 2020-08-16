Kadınlara psikolog desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM), kadınlara yönelik psikolojik ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi, korunması, şiddete maruz kalan ve bu şiddetin izlerini hem psikolojik hem de fiziksel olarak taşıyan kadınların yeniden hayata kazandırılması gibi çalışmalar yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan SADEM, verdiği psikolojik hizmetle kadınlara destek veriyor. Aile ve toplumsal sorunların önlenmesi, sosyal yapının güçlendirilmesi için çalışmalar yapan Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyor.



Hizmetler ücretsiz

SADEM görevlisi Uzman Psikolog Emrah Talay, çeşitli terapi ve danışmanlık uygulamaları ile alınan olumlu sonuçların kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Uzman psikologlar eşliğinde aile bütünlüğünün korunması, sosyal yapının güçlendirilmesi için destek verdiklerini söyleyen Psikolog Emrah Talay, “Belediyemiz tarafından ücretsiz verilen eğitim ve danışma hizmetinin Samsun'da başka bir örneği yok" dedi.

Hizmetleri ücretsiz verdiklerini dile getiren Psikolog Talay, grup danışmanlığı, aile eğitimleri, grup eğitimleri ve psikoeğitimin verildiği merkezde, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişimci ve aile danışmanı gibi uzman ekiplerin görev yaptığını ifade etti.



Hepsi bir telefon kadar yakın

Pandemiden dolayı yüz yüze görüşmelerin başlamadığını ancak telefon ile danışmanlık hizmetlerinin ara vermeden devam ettiğini belirten Psikolog Emrah Talay, merkeze başvuran vatandaşların genel sorunları içerisinde; öfke kontrolü, korku, kaygı, takıntı, stresle başa çıkamama, yas ve eş sorunlarının öne çıktığını belirterek, ücretsiz olarak sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0 362 432 82 88 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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