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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da kuyumcudan 8 bin TL’lik hırsızlık

İHA

– Samsun'da bir kuyumcuya altın alma bahanesiyle giren kişi kuyumcuya kredi kartıyla ödeme yapacağını söyleyip dikkat dağıtarak yaklaşık 8 bin TL değerinde altını alıp kaçtı.

Samsun’da kuyumcudan 8 bin TL’lik hırsızlık

– Samsun’da bir kuyumcuya altın alma bahanesiyle giren kişi kuyumcuya kredi kartıyla ödeme yapacağını söyleyip dikkat dağıtarak yaklaşık 8 bin TL değerinde altını alıp kaçtı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi altın almak bahanesiyle kuyumcuya girdi. Kuyumcudan istediği altınların hazırlanmasını bekleyen şüpheli, ödemeyi kredi kartıyla yapmak istediğini söyledi. Kuyumcu pos makinesini hazırlarken oluşan dikkat dağınıklığından faydalanan hırsız tezgahın üzerinde içinde 2 tam ve 1 çeyrek altın bulunan kutuyu alıp kayıplara karıştı.
Olay sonrası kuyumcu polis ekiplerine haber verdi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Çalınan altınların değerinin ise yaklaşık 8 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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