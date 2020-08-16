Samsunspor, Plumain ile anlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– TFF 1. Lig’in yeni ekibi Samsunspor, Fransız hücum oyuncusu AngeFreddy Plumain ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Fransız hücum oyuncusu AngeFreddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.