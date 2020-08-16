İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu

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Tayfur KARA/YAKAKENT (Samsun), (DHA)SAMSUN'da, izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Özkurt (26), serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, dün Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. Görev yaptığı Erzincan'dan memleketi Samsun'a izne gelen Özkurt, serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen Özkurt, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Özkurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkurt'un Erzincan'da görev yaptığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Tayfur KARA

2020-08-16 20:49:05



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