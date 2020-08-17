Parkta teşhircilik iddiasına meydan dayağı

Samsun'da parkta oturan kadına cinsel organını göstererek teşhircilik yaptığı iddia edilen bir zanlıya, kadının kocası tarafından adeta meydan dayağı atıldı.

Olay, Samsun'un Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi Gar Tramvay Durağı yanı Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan ve çocukları oynayan E.Y. (34) adlı kadının yanına yaklaşan H.Y.'nin (44) yaklaşık 4 metre mesafeden kadına cinsel organını göstererek teşhircilikte bulunduğu iddia edildi. Bu sırada parkta bulunan kadının kocası Ü.Y. (39), H.Y.'e saldırarak adeta meydan dayağı attı. Darp sonucu hastaneye kaldırılan H.Y. tedavisinin ardından Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. H.Y. kendini darp eden Ü.Y.'den de şikayetçi oldu. Genç kadın H.Y.'nin kendisine teşhircilikte bulunduğunu ifade ederek şikayetçi oldu. Polis tadından ifadesi alınan Ü.Y. savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan H.Y. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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