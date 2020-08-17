Uyuşturucu ticaretinde hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.A., Samsun'un Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.