Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun:un Tekkkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle ateş edilmesi sonucu 2 kişi ayak parmaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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