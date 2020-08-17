Balıklama atlayışla hayatınızı tehlikeye atmayın Sığ sulara balıklama atlamak hayatınızla kumar oynamakla eşdeğer

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Adnan Altun, derinliği belli olmayan sulara yüksekten atlamanın büyük risk taşıdığını belirtti.

Medicana International Samsun Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Adnan Altun yaz mevsimi nedeniyle insanların serinlemek için denize, göle veya havuzlara gittiğine işaret ederek, serinleme sırasında en büyük tehlikenin halk arasında ''balıklama atlayış'' olarak bilinen yüksekten atlamak olduğunu söyledi. Denize ve derinliği belli olmayan sulara yüksekten atlamanın riski, hayatla kumar oynamakla eşdeğer olduğunu ifade eden Altun, “ Deniz ve derinliği olmayan sulara yüksekten atlamak büyük bir risk. Suya atlarken yapılan bir hata boyun kemiğinin kırılmasına, ardından da omurilik yaralanmasına neden olabilir. Balıklama atlamak, su derinliği iki metreden az ise oldukça tehlikelidir. Başın elden önce suyun tabanına çarpması nedeniyle boyun kemiklerinde kırılmalar oluşabilir. Kırık, omurga içinden geçen omuriliği (bir santim çaplı) zedeleyebilir ve çoğu zaman kopartabilir. Omurilik hasarlarının en tehlikeli olduğu yer boyun bölgesinde olanıdır. İnsan vücudunda omurganın en önemli görevleri, vücut ağırlığının taşınmasına yardım etmek, vücut hareketlerine katkı sağlamak ve omurga kanalı içinden geçen omuriliği ve sinirleri korumaktır. Omurga sisteminin en hareketli bölgesi boyun bölgesidir. Baş ağırlığını taşıyan ve her yöne hareketi destekleyen bu bölge aynı zamanda omuriliğe de koruma sağlar” diye konuştu.



“Ani ölümler olabilir”

Başın ani olarak suyun tabanına çarpması ile sonrasında ani ölümler veya ömür boyunca kalacak tam felçlerin olabildiğine de dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Adnan Altun, “Balıklama dalma sonrasında boyun hasarı oluşmasa bile başın sert zemine çarpması nedeniyle ani bilinç kaybı gelişmesi sonucu çok iyi yüzme bilenler bile boğulabiliyor. Yapılacak yanlış bir hareket ile meydana gelecek olan boyun travması, boyun omurlarından bir veya birkaçında kırıklara, omurların birbiri üzerinde kaymasına (listezis) ya da omurların bir arada durmasını ve kafa tasına tutunmasını sağlayan bağlarda hasara neden olarak omurilik yaralanmasına yol açabilir” şeklinde konuştu.



“Yanlış ilk yardım daha kötü sonuçlar doğuruyor”

Hızlı hareket etme endişesi ile hastalara daha çok zarar verebilecek transfer şekillerinden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Altun, “ Boyun travması geçirdiği bilinen ya da şüphe edilen kişiler, boyun bölgesi sabit hale getirilerek, mümkün olduğunca kısa sürede tam donanımlı bir sağlık merkezine ulaştırılmalıdır. Hızlı hareket etme endişesi ile hastalara daha çok zarar verebilecek transfer şekillerinden kaçınılmalı, hastanın mevcut olan pozisyonu uzman bir hekim tarafından görülene kadar korunmaya çalışılmalıdır. Birkaç saniye içinde gelişen bu olaya dışarıdan birinin yardım etme olasılığının ise oldukça zayıftır. Kazalarında olduğu gibi atlama sonucu oluşacak boyun kemiği ve omurilik zedelenmelerinden korunmak için hayatımıza daha bilinçli sahip çıkmalıyız. Derinliği ve taban yapısı tam bilinmeyen sulara dalarak girmekten kaçınmalıyız. Bulanık göl suları ve sonradan doldurulan kıyılarda riskin oldukça yüksektir. Özellikle taş ve kaya gibi zemin yapısı düzensiz sulara balıklama dalmanın büyük risktir” ifadelerini kullandı.

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