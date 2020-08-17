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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı Samsun TSO’da

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetimini ziyaretinde konuşan Vali Zülkif Dağlı, sanayileşmenin ülke ve şehirlerin kalkınmasının en önemli dinamosu olduğunu kaydetti.

Vali Dağlı Samsun TSO’da

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetimini ziyaretinde konuşan Vali Zülkif Dağlı, sanayileşmenin ülke ve şehirlerin kalkınmasının en önemli dinamosu olduğunu kaydetti.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na iadeyi ziyarette bulundu. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Divanı’nın hazır olduğu ziyaret, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”
Ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda yapısı ve yürüttükleri projeler hakkında Vali Dr. Zülkif Dağlı’ya bilgi verdi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentin gelişmesi adına çalışmalar ve projeler yürüttüklerini belirten Başkan Murzioğlu, “Hepimizin ortak paydası Samsun. Samsun iş dünyası olarak her zaman sorumluluğumuzun bilincinde olduk. İlimizin en büyük avantajlarından biri de kurumlar arasında işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Oda Yönetimi olarak, sürekli olarak kurumlarla dirsek temasında olduk. Sağlanan birlikteliğin sizlerin de katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız” dedi.

“El birliği ile çalışacağız”
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ise, sanayileşmenin ülke ve şehirlerin kalkınmasının en önemli dinamosu olduğunu ifade ederek, “Samsun, insan yapısıyla, coğrafyasıyla, doğasıyla, sanayisiyle Karadeniz’in incisi. Samsun ticaret şehri, önemli bir tarım şehri ve önemli bir turizm şehri. Samsun aynı zamanda, sağlık ve spor şehri. Düzce'mizde başladığımız, yaptığımız hizmetlerin kat kat fazlasını hep birlikte sizlerle ve sizlerin desteğiyle hep beraber yaparız inşallah. Samsun’un güzelliklerine güzellik katabilirsek ne mutlu bize. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Dağlı’dan tebrik
Vali Zülkif Dağlı ayrıca, TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun nezdinde, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran 3 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına adını yazdıran 11 Samsunlu firmayı da tebrik etti. Dağlı ziyaret sonunda ise Buğday Pazarı esnaflarını ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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