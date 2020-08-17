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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı temel atma törenine katıldı

İHA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Alaçam ilçesinde Hükümet Konağının temel atma törenine katıldı.

Vali Dağlı temel atma törenine katıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Alaçam ilçesinde Hükümet Konağının temel atma törenine katıldı.
Alaçam ilçesine gelen Vali Dağlı, Vali yardımcısı Hasan Balcı, Alaçam’a vekaleten bakan Yakakent Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı İlyas Acar ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Temel atma töreni öncesi vali yardımcısı Hasan Balcı, inşaat hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan duanın ardından Vali Dağlı tarafından hükümet konağının temeli atıldı.
Vali Dağlı, "Temel atma törenini pandemi dolayısıyla çok kısıtlı sayıda bir kadromuzla yaptık. Alaçam hükümet konağımız gerçekten önemliydi. Bu manada temelimizi attık. Yaklaşık yıl sonra buranın inşaatı bitmiş olacak. Binanın açılışını da hep birlikte yaparız diye temenni ediyorum. Burada sayın İçişleri Bakanımıza, yine bakanlığımız kadroları ve tüm emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Bu manada da Alaçam ilçemizin önemli bir sorunu bitmiş olacak. Çünkü kamu kurumlarımızın çoğunluğu değişik yerlerdeydi.Burada toplamış olacağız" dedi.
Vali Dağlı, kaymakamlık makamında Kaymakam Eroğlu ile bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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