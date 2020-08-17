Bafra ilçesinde orman yangını

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Samsun’un Bafra ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Dereler Mahallesi'nde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangını gören yoldan geçen vatandaşlar jandarma ve orman işletme müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve aranjör sevk edildi.

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