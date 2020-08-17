Salıpazarı’nda esrar operasyonu:2 gözaltı

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Samsun’un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 42 kök kenevir bitkisi ve 154 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Salıpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyon ile gerçekleştirilen arama neticesinde 42 kök kenevir bitkisi ve 154 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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