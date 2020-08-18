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Sıcaktan bunalan köpeklerin fıskiye keyfi

İHA

Samsun'da sıcaktan bunalan köpeklerin parktaki çimleri sulamada kullanılan fıskiyelerle oyun oynayıp serinlemeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Sıcaktan bunalan köpeklerin fıskiye keyfi

Samsun'da sıcaktan bunalan köpeklerin parktaki çimleri sulamada kullanılan fıskiyelerle oyun oynayıp serinlemeleri ilginç görüntü oluşturdu.
Samsun'un İlkadım ilçesi Tütün İskelesi sahilinde bir çay bahçesine ait Dost ve Şıla isimli kurt cinsi iki köpek sıcaktan bunalınca serinlemek için çareyi fıskiyede buldu. Dost ve Şıla, parkı sulamada kullanılan fıskiyelerle hem oyun oynadılar hem de serinlediler. Can dostların oyun oynayıp kendilerini ıslatıp serinlemeleri ilginç görüntü oluşturdu.
Vatandaşlar da köpeklerin su ile oynayarak serinlemelerini ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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