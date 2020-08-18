SASKİ’den “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi” açıklaması

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi”nin 2020 Kasım ayında tamamlanarak devreye alınmasının hedeflendiğini duyurdu.

SASKİ, “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi” hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 6 Ağustos 2016 tarihinde ihale edilip yapımına başlanan Bafra Hacıoğlu İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisinin sözleşmesi, yükleniciden kaynaklanan sebeplerden dolayı 27 Kasım 2018 tarihinde feshedilmiştir. Bafra ilçemizin; Gökçeağaç, Azay, Keresteci, Barış, Eldavut, Kamberli, Kuşluğan, Selemelik, Terzili, Çataltepe, Dedeli, Gökçekent, Gökçesu, Hacıoğlu, Hıdırellez, İlyaslı, Kozağzı, Müstecep, Ortadurak, Örencik, Paşaşeyh, Türkköyü, Yağmurca, Yörgüç, Akgüney, Yeşilköy Mahallelerinin yanı sıra okullar ve karakollara 40lt/s su temin edecek olan Hacıoğlu Arıtma Tesisinin İkmal İnşaat İhalesi 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılmış olup, Kasım 2020 tarihinde tamamlanarak devreye alınması hedeflenmektedir. Samsun'da yaşayan tüm kişi ve kuruluşların kaliteli içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerini kesintisiz, verimli ve etkin bir şekilde yürütmeye özen gösteren SASKİ, bundan sonra da bu anlayışla çalışmalarına aralıksız devam edecektir” denildi.

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