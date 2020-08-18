OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavları başladı

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 20202021 öğretim yılı özel yetenek sınavı heyecanı başladı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Grafik Anasanat Dalı, Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü’ne öğrenci alımları için 29 Temmuz, 9 Ağustos tarihleri arasında ön kayıtları yapılan özel yetenek sınavının bugün ilk günü gerçekleştirildi.

Ön kayıtları yapılan adaylar arasından öznel kapasiteleri en yeterli olanları seçme amacıyla yapılan sınav yoğun ilgi gördü. 20 öğrenci alacak Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Grafik Anasanat Dalı için 125 öğrenci, 30 öğrenci alımı yapacak Resim Bölümü için 2 engelli aday ile toplamda 127 öğrenci ve 20 öğrenci kabul edecek Seramik ve Cam Bölümü için 17 öğrenci başvurdu.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Anasanat dalı özel yetenek sınavı bugün 10.30’da başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle beraber kampüse gelerek sınav heyecanını yaşadı. Sınav fakülte tarafından sınav salonları, girişler ve koridorlarda alınan üst düzey korona virüsü tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Öğrenciler yerlere çizilen sarı çizgilere uyarak fiziksel mesafeli bir şekilde sıraya girdi. İçeriye küçük gruplar halinde kabul edildi. Her öğrenci için ateş ölçümü yapılarak, dezenfektan ve maske kullanımı sağlandı. Sınav salonları ve kullanılacak gereçler bir gün önceden dezenfekte edildi. Sınava gelecek adayların Hayat Eve Sığar (HES) kodu üzerinden de kontrolü gerçekleştirildi. Sınav süreci boyunca pencereler de açık tutularak içerisi havalandırıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak sınav öncesi tedbirleri yerinde kontrol ederek öğrencilere başarılar diledi.

Özel yetenek sınavı yarın 10.30 ‘da Resim Bölümü ile 13.30’da Seramik ve Cam Bölümü için gerçekleştirilerek son bulacak.

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