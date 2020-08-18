Büyükşehir Belediyesi ‘Kalite Kontrol Laboratuvarı’ ile kamu zararını önlüyor Analizle birlikte kalite arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi ‘Kalite Kontrol Laboratuvarı’ ile kamu zararını önlüyor Analizle birlikte kalite arttı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan tüm deneylerle hem kullanılan malzemelerin kalitesi test ediliyor hem de muhtemel kamu zararlarının önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ‘Kalite Kontrol Laboratuvarı’ ile kamu zararını önlüyor Analizle birlikte kalite arttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan tüm deneylerle hem kullanılan malzemelerin kalitesi test ediliyor hem de muhtemel kamu zararlarının önüne geçiliyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Kaplama ve Üst Yapı Şube Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında ilk analizlerini gerçekleştiren Kalite kontrol Laboratuvarı sayesinde nitelikli ve kaliteli yollar yapılıyor. TSE tarafından deney ve kalibrasyon yeterlilik belgesi verilen Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda beton ve asfalt yolların kalitesi artırılıyor.

Numuneler laboratuvarda test ediliyor
Ürünü sadece ilk aşamada kontrol etmekle yetinmeyen ekipler asfalt ve beton, yola serildikten sonra da denetimlerini ve kontrollerini sürdürüyor. Beton dökülen yerden numune alan ekipler, laboratuvar ortamında yaptıkları deney ve testlerle dökülen beton ve asfaltın yol ile uyumunu kontrol ediyor. TSE ISO 17025 Kalite Belgesi bulunan ve teknik anlamda her türlü donanıma sahip olan laboratuvarda zemin, agrega, beton, bitüm ve asfalt deneyleri yapılıyor. Yapılan deneyler sayesinde ise Samsun'un sokak ve caddelerine en üst kalitede asfalt dökülmesine olanak sağlanıyor.

Kamu zararları önleniyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde kullandığı malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kurulan Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyleyen laboratuvarın sorumlu Jeoloji Mühendisi Nurcan Kabaş, yapılan tüm deneylerle hem kullanılan malzemelerin kalitesini test ettiklerini hem de olası kamu zararlarının önüne geçtiklerini söyledi. Kabaş, "Planlı, kurallı ve kimlikli Samsun için her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatı doğrultusunda faaliyete geçirdiğimiz laboratuvarda alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu test ederek hizmet kalitesinin korunması ve verimliliğin artırılması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Beton testi nasıl yapılıyor?
Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda bir mühendis, iki tekniker ve bir işçi ile deney ve test işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Jeoloji Mühendisi Kabaş, yaptıkları beton basınç deneyi aşamalarını da şu şekilde anlattı:
"İlk önce yaş beton dökülen alanda numune alınacak el arabası temizlenip nemlendiriliyor. Transmikserin orta kısmından arabaya alınan numune sürekli homojen bir şekilde karıştırılır. Beton kalıpları beton yağı ile yağlanır. Beton kalıpların yarısını dolduracak şekilde yerleştirilir. Şiş çubuk yardımlarıyla dıştan içe doğru 25 darbe vurularak sıkıştırılır. Tokmak yardımıyla kalıbın 4 tarafına vurularak beton eşit şekilde sıkıştırılır. İkinci kademe doldurulurken aynı işlemlere dikkat edilerek yapılır. Numune düzeyleri düzgün şekilde mastarlanır. Numunenin alım yeri, beton sınıfı ve takip numarası belirtilen numune etiketleri düzgün şekilde yapıştırılır. En fazla üç gün bekletilen numuneler laboratuvara getirilerek burada hava kompresörü ile kalıptan çıkarılır ve kür havuzlarına atılır. Deney yapılacağı gün havuzdan çıkarılan numuneler silinerek özgül ağırlığı hesaplanabilmesi için tartılır. Numuneler deney makinesine yerleştirilerek kırma işlemi gerçekleştirilir. Beton basınç dayanımı makinesindeki büyük yük kaydedilir. Makineden alınarak kırılma şekli kontrol edilir ve deney formuna kaydedilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kansere yenik düşen polis memuruna son görev
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen polis memuruna son görev
Atakum Belediyesi’nde arşivler dijitalleşiyor Atakum Belediyesi’nin yapı ve imar arşivleri dijital ortama taşınıyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nde arşivler dijitalleşiyor Atakum ...
Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: “Tek hayalimiz, Samsunspor’u uzun yıllar hayalini kurduğu Süper Lig’e taşımak”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig Samsunspor Teknik ...
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavları başladı
YEREL HABERLER OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek ...
Samsun'da temmuz ayında 4 bin 139 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun'da temmuz ayında 4 bin 139 konut satıldı
Çarşamba'da 27 engellinin akülü araç sevinci
YEREL HABERLER Çarşamba'da 27 engellinin akülü araç sevinci
İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı
‘Zatürre aşısı’ uyarısı
YEREL HABERLER ‘Zatürre aşısı’ uyarısı
Yetersiz sıvı alımı taş hastalığına yol açıyor
YEREL HABERLER Yetersiz sıvı alımı taş hastalığına yol açıyor
SASKİ’den “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi” açıklaması
YEREL HABERLER SASKİ’den “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi” açıklaması
Dolmuşla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Dolmuşla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sıcaktan bunalan köpeklerin fıskiye keyfi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan köpeklerin fıskiye keyfi
Kenevirin boyu 4 metreye ulaştı Kenevirler hasat için gün sayıyor Üretim alanı üçe katladı
YEREL HABERLER Kenevirin boyu 4 metreye ulaştı Kenevirler hasat için ...
Hırsızlık ve silahlı yağma suçlarıyla ilgili 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık ve silahlı yağma suçlarıyla ilgili 3 şahıs ...
Çarşambaspor sezonu açtı
YEREL HABERLER Çarşambaspor sezonu açtı
Bafra’da yeni gasilhane çalışmaları devam ediyor Başkan Kılıç'tan mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Bafra’da yeni gasilhane çalışmaları devam ...
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Joe Biden sarf ettiği sözlerle ne kadar aciz durumda olduklarını gösterdi” “Sel konusu da deprem kadar önemli”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi son ...
Engelli bireylere 2 dilde KPSS kursu Engelli memur adayları bu kurs ile başarı buluyor Engelli birey kursa gittiği kurumda memur oldu
YEREL HABERLER Engelli bireylere 2 dilde KPSS kursu Engelli memur ...
Uzm. Dr. Başar: “Alerjik hastalıklara tanı konulması deneyim gerektirir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Başar: “Alerjik hastalıklara tanı konulması ...
Salıpazarı’nda esrar operasyonu:2 gözaltı
YEREL HABERLER Salıpazarı’nda esrar operasyonu:2 gözaltı
Bafra ilçesinde orman yangını
YEREL HABERLER Bafra ilçesinde orman yangını
Vali Dağlı temel atma törenine katıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı temel atma törenine katıldı
Terme’de jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Terme’de jandarmadan operasyon
Vali Dağlı Samsun TSO’da
YEREL HABERLER Vali Dağlı Samsun TSO’da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X