Büyükşehir Belediyesi ‘Kalite Kontrol Laboratuvarı’ ile kamu zararını önlüyor Analizle birlikte kalite arttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda yapılan tüm deneylerle hem kullanılan malzemelerin kalitesi test ediliyor hem de muhtemel kamu zararlarının önüne geçiliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Kaplama ve Üst Yapı Şube Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında ilk analizlerini gerçekleştiren Kalite kontrol Laboratuvarı sayesinde nitelikli ve kaliteli yollar yapılıyor. TSE tarafından deney ve kalibrasyon yeterlilik belgesi verilen Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda beton ve asfalt yolların kalitesi artırılıyor.



Numuneler laboratuvarda test ediliyor

Ürünü sadece ilk aşamada kontrol etmekle yetinmeyen ekipler asfalt ve beton, yola serildikten sonra da denetimlerini ve kontrollerini sürdürüyor. Beton dökülen yerden numune alan ekipler, laboratuvar ortamında yaptıkları deney ve testlerle dökülen beton ve asfaltın yol ile uyumunu kontrol ediyor. TSE ISO 17025 Kalite Belgesi bulunan ve teknik anlamda her türlü donanıma sahip olan laboratuvarda zemin, agrega, beton, bitüm ve asfalt deneyleri yapılıyor. Yapılan deneyler sayesinde ise Samsun'un sokak ve caddelerine en üst kalitede asfalt dökülmesine olanak sağlanıyor.



Kamu zararları önleniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde kullandığı malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kurulan Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyleyen laboratuvarın sorumlu Jeoloji Mühendisi Nurcan Kabaş, yapılan tüm deneylerle hem kullanılan malzemelerin kalitesini test ettiklerini hem de olası kamu zararlarının önüne geçtiklerini söyledi. Kabaş, "Planlı, kurallı ve kimlikli Samsun için her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatı doğrultusunda faaliyete geçirdiğimiz laboratuvarda alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu test ederek hizmet kalitesinin korunması ve verimliliğin artırılması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.



Beton testi nasıl yapılıyor?

Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda bir mühendis, iki tekniker ve bir işçi ile deney ve test işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Jeoloji Mühendisi Kabaş, yaptıkları beton basınç deneyi aşamalarını da şu şekilde anlattı:

"İlk önce yaş beton dökülen alanda numune alınacak el arabası temizlenip nemlendiriliyor. Transmikserin orta kısmından arabaya alınan numune sürekli homojen bir şekilde karıştırılır. Beton kalıpları beton yağı ile yağlanır. Beton kalıpların yarısını dolduracak şekilde yerleştirilir. Şiş çubuk yardımlarıyla dıştan içe doğru 25 darbe vurularak sıkıştırılır. Tokmak yardımıyla kalıbın 4 tarafına vurularak beton eşit şekilde sıkıştırılır. İkinci kademe doldurulurken aynı işlemlere dikkat edilerek yapılır. Numune düzeyleri düzgün şekilde mastarlanır. Numunenin alım yeri, beton sınıfı ve takip numarası belirtilen numune etiketleri düzgün şekilde yapıştırılır. En fazla üç gün bekletilen numuneler laboratuvara getirilerek burada hava kompresörü ile kalıptan çıkarılır ve kür havuzlarına atılır. Deney yapılacağı gün havuzdan çıkarılan numuneler silinerek özgül ağırlığı hesaplanabilmesi için tartılır. Numuneler deney makinesine yerleştirilerek kırma işlemi gerçekleştirilir. Beton basınç dayanımı makinesindeki büyük yük kaydedilir. Makineden alınarak kırılma şekli kontrol edilir ve deney formuna kaydedilir."

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