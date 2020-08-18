Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki

İHA

EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, İLKSAN seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmıştır" dedi.

Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki

EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, İLKSAN seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmıştır” dedi.
EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) seçimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, “Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmış ve görev süresi sona eren, sandık üyesini temsil etme yetkisini kaybeden delegelerle hukuksuz bir kongre yaparak yeni yönetimi belirlemiştir. Eski delege ile yeni yönetimi seçme kurnazlığına tevessül ederek üye iradesini gasp eden bu anlayış, zaten tartışmalı olan sandığa yönetimin hangi gözle baktığını bir kez daha ortaya koymuştur. İLKSAN Ana Statüsü’ne 2017 tarihinde eklenen geçici 1. maddede yer alan, ‘Bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 yıl süreyle seçilen mevcut ilçe ve il temsilcilerinin görev süreleri 6 yıla çıkarılmış sayılır’ hükmünün sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından iptali neticesinde, 2016 yılında yapılan temsilcilik seçimlerinde seçilen temsilcilerin görev süreleri Haziran 2020 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu çerçevede, öncelikle İLKSAN ilçe ve il temsilcileri seçimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından genel kurulun toplanması gerekirken, İLKSAN, seçim sandığını üyesinin önünden kaçırarak, görev süresi sona eren yetkisiz temsilcilerle hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde genel kurul yapmıştır” diye konuştu.

"Öğretmenlerin haklarını korumaya devam edeceğiz"
Yıldız açıklamasının devamında, “İLKSAN’ın yangından mal kaçırırcasına seçime gitmeksizin yönetim ve denetim organlarının belirlenmesi gündemiyle genel kurul yapmasındaki telaşının, sandık yönetimindeki yetersizliği ve beceriksizliği örtme gayretinin bir sonucu olduğunu üyeler rahatlıkla görebiliyor. Ancak, hukuku çiğneyerek üyesinin önüne seçim sandığını koymaktan imtina eden, üyesinin iradesini hiçe sayan, hizmet etmemekte istikrarlı olduğu üyesinin dört yılda bir eline geçen oy kullanma hakkını gasp eden bu hukuk ve kanun tanımaz zihniyeti şimdi bütün Türkiye görmüş oldu. Teatral bir kurguyla üye iradesini boşa çıkaran, baştan sona hukuksuzluk ve ahlaksızlık içeren bu İLKSAN genel kurulu da, bu kurulda seçilen kişilerce yönetilen Sandığın iş ve işlemleri de şaibeli hâle gelmiştir. Sendika olarak, İLKSAN yönetiminin keyfiliklerine ve hukuksuzluklarına karşı durmaya, mağdur edilen, aidatları gasp edilen, hizmet alamayan, oy kullanma ve hesap sorma hakkı ellerinden alınan Sandık üyelerinin haklarını korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir: "Hizmetlerin en iyisine layıksınız"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Hizmetlerin en iyisine layıksınız"
Kansere yenik düşen polis memuruna son görev
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen polis memuruna son görev
Atakum Belediyesi’nde arşivler dijitalleşiyor Atakum Belediyesi’nin yapı ve imar arşivleri dijital ortama taşınıyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nde arşivler dijitalleşiyor Atakum ...
Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: “Tek hayalimiz, Samsunspor’u uzun yıllar hayalini kurduğu Süper Lig’e taşımak”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig Samsunspor Teknik ...
Büyükşehir Belediyesi ‘Kalite Kontrol Laboratuvarı’ ile kamu zararını önlüyor Analizle birlikte kalite arttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ‘Kalite Kontrol Laboratuvarı’ ...
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavları başladı
YEREL HABERLER OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek ...
Samsun'da temmuz ayında 4 bin 139 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun'da temmuz ayında 4 bin 139 konut satıldı
Çarşamba'da 27 engellinin akülü araç sevinci
YEREL HABERLER Çarşamba'da 27 engellinin akülü araç sevinci
İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER İş adamı Burhan Erçal kaza geçirdi: 2 yaralı
‘Zatürre aşısı’ uyarısı
YEREL HABERLER ‘Zatürre aşısı’ uyarısı
Yetersiz sıvı alımı taş hastalığına yol açıyor
YEREL HABERLER Yetersiz sıvı alımı taş hastalığına yol açıyor
SASKİ’den “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi” açıklaması
YEREL HABERLER SASKİ’den “Bafra Hacıoğlu Arıtma Tesisi” açıklaması
Dolmuşla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Dolmuşla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sıcaktan bunalan köpeklerin fıskiye keyfi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan köpeklerin fıskiye keyfi
Kenevirin boyu 4 metreye ulaştı Kenevirler hasat için gün sayıyor Üretim alanı üçe katladı
YEREL HABERLER Kenevirin boyu 4 metreye ulaştı Kenevirler hasat için ...
Hırsızlık ve silahlı yağma suçlarıyla ilgili 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık ve silahlı yağma suçlarıyla ilgili 3 şahıs ...
Çarşambaspor sezonu açtı
YEREL HABERLER Çarşambaspor sezonu açtı
Bafra’da yeni gasilhane çalışmaları devam ediyor Başkan Kılıç'tan mahalle ziyaretleri
YEREL HABERLER Bafra’da yeni gasilhane çalışmaları devam ...
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Joe Biden sarf ettiği sözlerle ne kadar aciz durumda olduklarını gösterdi” “Sel konusu da deprem kadar önemli”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi son ...
Engelli bireylere 2 dilde KPSS kursu Engelli memur adayları bu kurs ile başarı buluyor Engelli birey kursa gittiği kurumda memur oldu
YEREL HABERLER Engelli bireylere 2 dilde KPSS kursu Engelli memur ...
Uzm. Dr. Başar: “Alerjik hastalıklara tanı konulması deneyim gerektirir”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Başar: “Alerjik hastalıklara tanı konulması ...
Salıpazarı’nda esrar operasyonu:2 gözaltı
YEREL HABERLER Salıpazarı’nda esrar operasyonu:2 gözaltı
Bafra ilçesinde orman yangını
YEREL HABERLER Bafra ilçesinde orman yangını
Vali Dağlı temel atma törenine katıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı temel atma törenine katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X