Samsun'da 27 kilo 225 gram eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

'İyi ki senin kızınım'

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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 27 kilo 225 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda menemencilerde mola veren bir otomobile yaptıkları operasyonda 27 kilo 225 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili Van'dan geldikleri öğrenilen Fevzi T. (57) ve Abdulhadi K.(57) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi, Kavak Adliyesine sevk edildi.

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