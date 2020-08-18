OMÜ’de rektör yardımcıları belli oldu

'İyi ki senin kızınım'

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yardımcıları belli oldu.

OMÜ Rektör Yardımcılıklarına Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sancak ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Yazıcı atandı. Genel sekreterlikle ilgili atamanın Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. İsmi geçenler arasında eski OMÜ Genel Sekreteri Selahattin Özyurt da yer alıyor.

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