'İyi ki senin kızınım'

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Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, polis ekiplerince kontrol noktasında durdurulan TIR'a bağlı dorsede yapılan aramada 120 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a giden 14 BD 759 plakalı TIR, uygulama yürüten polis ekiplerince, SamsunOrdu yolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde Irak, İran ve Afganistan uyruklu 120 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Polisi gören göçmenlerden bazıları kaçma girişiminde bulundu. Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü hakkındaki işlem başlatılıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-08-18 19:27:09



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