OMÜ Genel Sekreteri de belli oldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep atandı.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın Yardımcılıklarına Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sancak ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Yazıcı atanmıştı.
OMÜ Genel Sekreterliğine de Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep getirildi.
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