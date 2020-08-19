Samsunspor´da Plumain´den 3 yıllık imza

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) TFF 1´inci Lig´de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, İsrail´in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü bugün Bolu´da tamamlayan Yılport Samsunspor, ikinci yabancı transferini İsrail´in Beitar Jerusalem takımında oynayan Ange-Freddy Plumain ile yaptı. 25 yaşındaki oyuncu İstanbul´da düzenlenen tören ile Samsunspor´a 3 yıllık imza attı.
Törene Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-08-18 23:24:30
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