Samsunspor yıldız futbolcu ile sözleşme imzaladı Ange-Freddy Plumain 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı

– TFF 1. Lig’in yeni ve iddialı takımlarından Samsunspor, daha önceden anlaşmaya vardığı hücum oyuncusu AngeFreddy Plumain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İsrail’in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu AngeFreddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Samsunspor’da imza töreni düzenlendi. Yıldırım Tower’da yapılan imza törenine 25 yaşındaki oyuncu AngeFreddy Plumain’in yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.
AngeFreddy Plumain geçen sezon Beitar Jerusalem takımında 35 maça çıkıp, 7 gol atmıştı.
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