Sanayicilere ‘yıllık işletme cetvelleri’ hatırlatması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayicilere ‘yıllık işletme cetvelleri’ hatırlatması

İHA

Samsun İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayicilerin 1586 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için, 31 Ağustos'a kadar beklemeden bir an önce 'yıllık işletme cetvellerinin' girişlerini yapmaları hatırlatmasında bulundu.

Sanayicilere ‘yıllık işletme cetvelleri’ hatırlatması

Samsun İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayicilerin 1586 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için, 31 Ağustos’a kadar beklemeden bir an önce ‘yıllık işletme cetvellerinin’ girişlerini yapmaları hatırlatmasında bulundu.
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak30 Nisan (Kovid19 nedeni ile mücbir sebep başvurusu yapan firmalara 1 Ocak31 Ağustos) tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli, Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı yıllık işletme cetvelleri ile ilgili il müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi il müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan ehizmetler bölümünde yer alan ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) ve buradan işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip arkasından ‘işletme’ menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda ‘belge no ile işletmemi getir’ veya ‘kayıtlı işletmelerim’ menüsünden işletme çağırılarak yıllık işletme cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden ‘il müdürlüğüne gönder’ sekmesinin tıklanarak online olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Buna göre kayıtlı işletmelerin ceza durumuna düşmemeleri için; ‘mücbir sebep’ bildirimi yapmayan ve halen yıllık işletme cetveli vermeyen işletmelerin ağustos ayı sonuna kadar mücbir sebep bildirimi yapması ve yıllık işletme cetvellerini göndermesi, yarım kalanların yıllık işletme cetvelini gönderme işlemini tamamlaması gerekmektedir” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Sanayicilerimizin 1586 TL’lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 31 Ağustos 2020 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişleri yapılarak, İnternet ortamındaki online girişlerin son gün olan 31 Ağustos’da sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli bilgilerini 31 Ağustos 2020’ye kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9. maddesi gereğince 1586 TL idari para cezası uygulanacaktır” uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demirtaş: “Zabıta belediyenin dışa yansıyan yüzüdür” Zabıtalar koordinasyon toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Zabıta belediyenin dışa yansıyan ...
Samsun'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ...
Karadeniz´de 'Vira Bismillah' için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Karadeniz´de 'Vira Bismillah' için geri sayım başladı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar edince pişman olup kendini yaktı Olay anı kamerada
YEREL HABERLER Akrabasını uyuşturucudan ihbar edince pişman olup ...
Bu biberin bir tanesi 250 gram geliyor Kapya biber yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Bu biberin bir tanesi 250 gram geliyor Kapya biber ...
Samsunspor yıldız futbolcu ile sözleşme imzaladı Ange-Freddy Plumain 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı
YEREL HABERLER Samsunspor yıldız futbolcu ile sözleşme ...
Samsunspor´da Plumain´den 3 yıllık imza
YEREL HABERLER Samsunspor´da Plumain´den 3 yıllık imza
Samsun'da tırdan 161 kaçak göçmen çıktı Tır sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da tırdan 161 kaçak göçmen çıktı Tır sürücüsü ...
Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı
OMÜ Genel Sekreteri de belli oldu
YEREL HABERLER OMÜ Genel Sekreteri de belli oldu
Samsun'da 27 kilo 225 gram eroin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 27 kilo 225 gram eroin ile yakalanan 2 kişi ...
TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER TIR dorsesinde 120 kaçak göçmen yakalandı
Samsun Valiliğinden “eroin operasyonu” açıklaması “27 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirilerek 2 şahıs gözaltına alınmıştır”
YEREL HABERLER Samsun Valiliğinden “eroin operasyonu” açıklaması “27 ...
Samsun'da tırın dorsesinde 115 mülteci susuzluktan bitkin halde bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da tırın dorsesinde 115 mülteci susuzluktan ...
OMÜ’de rektör yardımcıları belli oldu
YEREL HABERLER OMÜ’de rektör yardımcıları belli oldu
Rip akıntısının en büyük belirtisi sudaki değişim ve köpüklenme
YEREL HABERLER Rip akıntısının en büyük belirtisi sudaki değişim ve ...
Samsun'da 27 kilo 225 gram eroin ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 27 kilo 225 gram eroin ele geçirildi: 2 ...
Korona 2. el eşya piyasasını da vurdu Yılın bu zamanı işlere yetişemeyen 2. elciler sinek avlıyor
YEREL HABERLER Korona 2. el eşya piyasasını da vurdu Yılın bu zamanı ...
Canik’te okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Canik’te okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor
Bafra Belediyesi sosyal medyada da aktif
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi sosyal medyada da aktif
Huzurevinde hasat zamanı
YEREL HABERLER Huzurevinde hasat zamanı
Müdür örnek oluyor, öğrenciler okuyor
YEREL HABERLER Müdür örnek oluyor, öğrenciler okuyor
Başkan Demir: "Hizmetlerin en iyisine layıksınız"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Hizmetlerin en iyisine layıksınız"
Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki
YEREL HABERLER Başkan Yıldız'dan İLKSAN yönetimine tepki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X