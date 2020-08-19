Otogarda kendisini ateşe verdiği anlar kamerada



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da otobüs terminalinde üzerine benzin döküp kendisini ateşe veren S.A. (24), hastanede tedaviye alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu´nun Fatsa ilçesine ailesiyle birlikte fındık toplamak için geldiği belirtilen ve psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen S.A., akaryakıt istasyonundan aldığı benzini üzerine döktü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre S.A., `Ben büyük bir yanlış yaptım´ diyerek kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan S.A., terminal kafeteryasına doğru koştu. Otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile gence müdahale ederek yangını söndürdü.

Çağırılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan S.A.´nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-08-19 11:30:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.