Otogarda kendisini ateşe verdiği anlar kamerada

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da otobüs terminalinde üzerine benzin döküp kendisini ateşe veren S.A. (24), hastanede tedaviye alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu´nun Fatsa ilçesine ailesiyle birlikte fındık toplamak için geldiği belirtilen ve psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen S.A., akaryakıt istasyonundan aldığı benzini üzerine döktü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre S.A., `Ben büyük bir yanlış yaptım´ diyerek kendini ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan S.A., terminal kafeteryasına doğru koştu. Otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile gence müdahale ederek yangını söndürdü.
Çağırılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan S.A.´nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-08-19 11:30:31
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