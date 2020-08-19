Çarşamba Ovası’nda biber hasadı

Küresel salgın korona virüs gölgesinde hasat sezonuna başlayan Çarşamba Ovası’ndaki biber üreticileri, kendilerinin 11,5 TL'ye hale zor verdikleri biberin vatandaşa 3 TL'den satıldığını söylediler.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Kirazbucağı Mahallesi’nde 20 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Güner, bu yıl tarlasında hasadını yaptığı biberin, ağustos ayı itibariyle düşüşe geçtiğini söyledi. Üretici Mustafa Güner, "Babadan kalma bu mesleği 20 yıldır yapıyorum. Daha önceleri girdi ve işçilik ile girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşarken bu yıl pandemi nedeniyle işlerimiz biraz daha düştü. Bahçemde hemen her yıl salatalık, domates, patlıcan, biber, marul ve fasulye ekip hasadını yapmaktayım. Bu yıl haziran ve temmuz ayında işlerim iyiydi ama ağustos ayında tamamen düştü” dedi.

Kovid19 sürecinin etkilerinin büyük olduğunu söyleyen Güner, “Bu durumda emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sadece yaptığımız masrafı zar zor karşılıyoruz. Büyük bir kazanç elde edeceksek mesela şu an hasadını yaptığımız biberimizin kilosunu sebze ve meyve haline 3 veya 3.50 TL’ye satmamız gerekiyor. Pazarda da 5 TL’ye satılması lazım. Şuan halde 1 veya 1.50 TL'den hale zor satıyoruz. Bu ürün müşteriye yani halkımıza pazarda 3 TL’ye satış var. Çiftçiler bu durumda nasıl kazanacak?” diye konuştu.

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