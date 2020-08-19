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FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

İHA

Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.Y.A.(20), Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı.
A.Y.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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