Tırda yakalanan 167 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Tekkeköy ilçesinde tırda yakalanan 167 kaçak göçmenin sınır dışı edileceğini açıkladı.

'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimleri sonrası, Tekkeköy ilçesinde tır dorsesinde yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili bilgi veren Vali Dağlı, “Sayı ilk başta 161’di. Daha sonra biz birkaç kişi daha bulduk. Şu anda Afgan ve Pakistanlı vatandaş olduğu değerlendirilen 167 mülteci var. Bunlarla ilgili işlemler devam ediyor. Sınır dışı işlemleri Göç İdaremiz tarafında yapılacak. Bu 167 kişi neredeyse havasız kalacak şekilde gelmişler. Bu manada iyi bir çalışma oldu. Biz bu şekilde bulduk. Pandemi kurallarıyla ilgili yapılması gereken hususlar var. Bunların tamamı yapıldı. Sağlık personelimiz rutin kontrollerini yaptılar. İnsani olarak yapılması gereken ne varsa yerine getirildi” dedi.

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