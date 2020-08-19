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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “Sabır ve dikkatle bu süreci hep birlikte atlatacağız”

İHA

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Maske kuralımız olmazsa olmaz. 1,5 metre mesafeye mutlaka uymamız gerekiyor. Bu manada inşallah biraz daha sabır, biraz daha dikkatli olmak suretiyle bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Vali Dağlı: “Sabır ve dikkatle bu süreci hep birlikte atlatacağız”

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Maske kuralımız olmazsa olmaz. 1,5 metre mesafeye mutlaka uymamız gerekiyor. Bu manada inşallah biraz daha sabır, biraz daha dikkatli olmak suretiyle bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı. Korona virüsü tedbirlerinin iş yerlerindeki uygulamaları yerinde görülerek eksiklikler tespit edildi.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç da Atakum ilçesinde yapılan denetimlere bizzat eşlik etti.
Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Denetimlerimiz tüm umuma açık mekanlarımız, dükkanlar ve denetim yapılması gereken iş yerlerinde uygulanıyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde de denetimlerimiz gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda maske denetimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Bu manada inşallah biraz daha sabır, biraz daha dikkatli olmak suretiyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. Maske kuralımız olmazsa olmaz. 1,5 metre mesafeye mutlaka uymamız gerekiyor. Hijyen ve sağlık kurallarına uymamız gerekiyor” diye konuştu.
İş yerlerinde alınan tedbirleri genel olarak iyi bulduğunu belirten Vali Dağlı, “Ufak tefek eksiği olan işletmelerimiz var. Bunları da hep birlikte uyarıyoruz. Bu eksikleri de kısa sürede tamamlarlar. Bunlar basit eksiklikler zaten. Bu manada iyi görüyorum. Samsun’da vaka sayıları tüm ülkemizle eş değer. Genel olarak ülkemizle aynı paralelde aynı eş değerde gidiyor. Bu manada çok afaki bir durumumuz olmadığını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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