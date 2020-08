Atakum'da hijyen timlerinden parklarda salgın önlemi Atakum Belediyesi kontrollü normalleşme döneminde de sahada

Atakum Belediyesi, kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarına kontrollü normalleşme döneminde de ara vermiyor. Temizlik işleri Müdürlüğü’ne bağlı hijyen timleri, Atakum’un dört bir yanındaki 143 parkı tek tek dezenfekte ediyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakumluların sağlığı her şeyden önce geliyor. Tüm ekiplerimizle sahadayız” dedi.

Korona virüs pandemisinin Türkiye’ye ulaşmasının ardından acil durum eylem planını uygulamaya alarak kesintisiz şekilde sahada olan Atakum Belediyesi, kontrollü normalleşme döneminde de salgını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla saha faaliyetlerini hızlandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hijyen timleri, kentin dört bir yanındaki 143 parkta dezenfeksiyon çalışması başlattı. Koruyucu iş kıyafetlerini giyerek sahaya inen hijyen timleri, otomatik püskürtücüler kullanıyor. Cihazların haznesine doldurulan özel dezenfektan madde, el aparatları aracılığıyla parklardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri, oturma alanları, kamelyalar ve kent mobilyalarına uygulanıyor. Atakum Belediyesi’ne ait parklarda vakit geçiren her yaştan kent sakininin temas ettikleri noktalar hijyen timlerince sterilize ediliyor. Tüm alanlarda ayrıntılı şekilde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemi ile Atakum’un parkları virüs riskine karşı güvenli hale getiriliyor. Atakum Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı’nın kontrollü sosyal yaşama yönelik yayınlandığı rehberleri ve bunlara ait güncellemeleri yakından takip ediyor. Ekipler, yurttaşların sağlığı için ihtiyaç duyulan tedbirlerin yanı sıra sahada gerçekleştirilmesi gereken denetimleri ara vermeden sürdürüyor.



"Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Pandemi önlemlerinin yoğun olduğu mart, nisan ve mayıs aylarının ardından başlayan kontrollü sosyalleşme döneminde salgınla mücadele çalışmalarına yoğun biçimde devam edildiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakumluların sağlığı her şeyden önce geliyor. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı hijyen timlerimiz; çocuklarımızın eğlenmek, yaşlılarımızın da vakit geçirmek için kullandığı parkları tek tek dezenfekte ediyor. Ekiplerimiz, oluşturulan plan dahilinde mahalle mahalle dolaşarak dezenfeksiyon işlemlerini kısa sürede tamamlayacaklar. Komşularımızın sağlığı için sahada emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fakat virüsten korunabilmek için bizim aldığımız önlemlerin yanı sıra komşularımızın da kendi sorumlulukları var. Daha önce salgın hastalık sürecinde aktif görev almış bir sağlıkçı olarak bu hatırlatmaları yapmak istiyorum. Açık ya da kapalı alan fark etmeksizin her yerde maskelerimizi takmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz tüm ortamlarda sosyal mesafeyi korumalıyız. Etrafımızdakilerle aramızda en 1,5 metre boşluk bırakmalıyız. Son olarak da temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız, eğer yıkayamıyorsak da dezenfektan ya da kolonya kullanmalıyız. Atakumlu, Samsunlu hemşehrilerimden toplum sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uymalarını rica ediyorum” diye konuştu.

