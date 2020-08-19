Maske denetimleri aralıksız devam ediyor

'İyi ki senin kızınım'

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Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum amirleri ile birlikte Cumhuriyet ve Pazar Mahallerinde bulunan iş yerlerine maske denetimi yaptı.

Kaymakam Civelek ve beraberinde kurum amirleri ile birlikte yapılan denetimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken, düzgün takmayan vatandaşları da uyardı. Civelek, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Kaymakam Civelek’e, denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, İlçe jandarma Komutan Vekili Jandarma Kd. Bçvş. Ömer Aksu, 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün, 19 Mayıs Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Mahmut Bilgen, polis ve zabıta ekipleri eşlik etti.

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