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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinkaya Kanyonu'na tesis

İHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan "Şahinkaya Kanyonu"na Büyükşehir Belediyesince yapılan Kanyon Kafe ve Restoran hizmete açıldı.

Şahinkaya Kanyonu'na tesis

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan "Şahinkaya Kanyonu"na Büyükşehir Belediyesince yapılan Kanyon Kafe ve Restoran hizmete açıldı.
Türkiye’nin 2’nci büyük su kanyonu unvanını taşıyan "Şahinkaya Kanyonu", doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nu ziyaret eden vatandaşların yiyecek, içecek ve dinleme ihtiyaçlarını karşılamaları için Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanyon Kafe ve Restoran hizmete girdi.
Doğal güzelliği ile kanyonun vatandaşlara doyumsuz bir manzara sunduğunu belirten Anakent Turizm Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Fatih Karaçor, “Kanyona gezmek için gelen yerli ve yabancı turistlerimizin özellikle Samsunum3 gemimiz ile kanyon gezisi yanında yeme içme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için tesisimizi hizmete açtık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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