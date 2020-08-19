Jandarmadan maske kontrolü

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ‘korona virüs denetimleri’ konulu genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kolay karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında trafik uygulaması ve maske kontrolü yaptı. Jandarma ekipleri uygulamada durdurdukları sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadıkları kontrol ederek ateşlerini ölçtü. Ekipler maske, hijyen ve sosyal mesafenin korona virüs ile mücadeledeki önemini anlatarak kurallara uyulmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.