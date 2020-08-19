Rektör Ünal rektörlük mazbatasını aldı

14 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü olarak atanan ve 17 Ağustos 2020’de görevi devralan Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törende rektörlük mazbatasını aldı.

Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç tarafından takdim edilen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu önemli görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerine ve desteklerini esirgemeyenlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. OMÜ Rektörü olarak ülkemiz ve ilimiz için çalışacak olmaktan kıvanç duymaktayım” dedi.

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç da Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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