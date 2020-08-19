Samsun'da ATM'de kart kopyalama aparatı ele geçirildi

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir bankaya ait iki ayrı ATM'de kart kopyalama aparatı ele geçirildi.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Alparslan Bulvarı ile Türkİş PTT arasında bulunan bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştirdi. Banka görevleri tarafından fark edilen kart kopyalama aparatları yerinden sökülerek incelenmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.