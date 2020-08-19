Samsunspor'dan defansa takviye

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)TFF 1´inci Lig´de mücadele edecek Yılport Samsunspor, 19 yaşındaki defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo´yu renklerine bağladı.
Yeni sezon hazırlıklarının Bolu etabını önceki gün tamamlayan Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ve Ange-Freddy Plumain´den sonra üçüncü yabancı transferini Slovenya´nın Tabor Sezana takımında oynayan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Cedric Yameogo ile gerçekleştirdi. Genç oyuncu İstanbul´da düzenlenen tören ile Samsunspor´a 5 yıllık imza attı.
Törene Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2020-08-19 19:48:57
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