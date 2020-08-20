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Kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

İHA

Samsun'da silahlı çatışmada 2 çocuk babası kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

Samsun'da silahlı çatışmada 2 çocuk babası kahvehane sahibinin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı çatışmada Nadir Onat (41) vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında yaralanan bir kişinin de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili firarda olan 5 kişi dün avukatları nezaretinde polise teslim oldu. Yaşı 18'den küçük bir kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri teslim edildi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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