Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

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Tayfur KARA/TERME (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Terme ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Terme'ye bağlı Karacalı mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Tunahan Ö.'nün (23) kullandığı 55 AAY 600 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, refüjdeki taşlara çarpıp, 100 metre savrulduktan sonra devrildi. Kazada sürücü Tunahan Ö. ile araçta bulunan Gökhan C. (25), Sefa S. (26), Saim T. (38), Özgür G. (26), Erkan Ö. (25), Emin S. (50), Murat K. (22), Mhdnour S. (23), Hayati A. (32), Ömer Can G. (25), Muhammed Şamil D. (23), Ayhan B. (48), Mümin M. (27), Selim D. (38) ve Sedat M. (30) hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından 16 yaralıyı ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Tayfur KARA

2020-08-20 12:17:01



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