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Sezonun ilk palamutları görücüye çıktı Çingene palamudunun tanesi 5 liradan satılıyor

İHA

Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da sezonun ilk çingene palamutları görücüye çıktı. 100150 gram arasında değişen palamutların tanesi 5 TL'den satılıyor.

Sezonun ilk palamutları görücüye çıktı Çingene palamudunun tanesi 5 liradan satılıyor

Karadeniz’in balık ambarı Samsun’da sezonun ilk çingene palamutları görücüye çıktı. 100150 gram arasında değişen palamutların tanesi 5 TL’den satılıyor.
Denizlerde balık av sezonun açılmasına kısa bir süre kıyı balıkçılarının avladığı çingene palamutları, balıkçı tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Karadeniz’de geçen yıl yok denecek az çıkan yerli palamut, sezona az bir süre kala bolca çıkmaya başladı. Balıkçılar bu sene palamudun oldukça fazla olduğunu belirterek, kiloluk palamutların tanesinin 5 ile 10 TL arasında satılabileceğini söylediler.

“Böyle giderse kiloluk palamutlar 510 TL arasında satılır”
Bu sene palamudun oldukça bol çıkacağını tahmin ettiklerini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Birkaç günüdür palamut geliyor. Palamutta bir patlama yaşandı. Bu sene palamudun bol çıkacağına işaret ettiğini düşünüyoruz. Şu anda 150 gr. gelen çingene palamutlarının tanesini 5 TL’den satıyoruz. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut yiyecek. Palamudun birkaç senede bir bol çıktığını söylüyorlar. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene ise kiloluk palamutları 5 ile 10 TL arasında satarız diye düşünüyoruz. Görüntü bunu işaret ediyor. Kaptanlar da palamudun bol olduğunu söylüyor. Hiç işi bilmeyen kıyı balıkçıları bile 400500 çift palamut yakalıyor” dedi.
Palamut sezonun bolluk içerisinde başladığını ifade eden balık satıcısı Ercan Albayrak ise şunları söyledi:
“Çingene palamudu sezona çok güzel bir giriş yaptı. 19 Mayıs tarafında palamut patlaması yaşandı. 2 gündür satmaya başladık. Vatandaşlar da çok memnun. Fiyatı da diğer protein ürünlerine göre uygun. Şu anda bir bolluk görülüyor. İnşallah bu bolluk kesilmeden sezon boyunca devam eder.”
Balıkçı tezgahlarındaki diğer balıkların fiyatı ise somonalabalık kilo 20 TL, çipura kilo 30 TL, levrek kilo 40 TL, mezgitbarbun kilo 20 TL, sazan kilo 10 TL, yayın kilo 20 TL ve kefal kilo 15 TL şeklinde alıcı bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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