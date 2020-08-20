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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galericiler ‘süre’ istiyor

İHA

Galericiler ‘süre’ istiyor

Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Musa Bala, ilçede uzun yıllardır galericilik yapan esnaf ile bir araya gelip zorunlu hale getirilen “yetki belgesi“ hakkında durum değerlendirmesinde bulundu ve yetkililerden en az 1 yıl daha süre istedi.
İlçedeki galericilerle bir araya gelen Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Musa Bala, 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek olan "yetki belgesi" konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Galericilerle yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Musa Bala, "2018 yılında yürürlüğe giren 2. El Oto Alım Satım Yönetmeliği’ne göre galericilik yapmak isteyen vatandaşların en son 15 Ağustos tarihinde yapılan değişiklikle ‘yetki belgesi’ zorunluluğu getirilmişti. Bu konuda bizde üstümüze düşen görevi yaptık. Sınavlarımız bitti. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Bunun yanı sıra bugün burada galerici arkadaşlarla olmamızın nedeni de, devam eden çalışmalara daha ne gibi katkılarda bulunabiliriz üzerine fikir alışverişi yapmamızdı” dedi.
Şoförler Odası Başkanı Bala, “Yönetmelikte belirtilen şartlar dahilinde dükkan bulmak ilçemizde neredeyse imkansız durumda. Sadece ilçemiz değil tüm ülkelerimizin bir çok il ve ilçelerinde dükkan bulamadığı için galericiler çok zor durumda kalacaklar. Belli bir alt yapı halen oluşmuş değil. Pandemi döneminde zaten bunlar ile uğraşılacak bir durum yoktu. Daha önce yönetmeliğin oda olarak uzatılmasını talep etmiştik, yeniden bu talebi gerçekleştiriyoruz, yıllardan beridir galericilik yapan esnaf zor durumda 1 Eylül tarihi bizim için çok erken bizi zor duruma sokuyor. Çözüm olarak ise mevcutta dükkanı olup galericilik yapan arkadaşlarımıza geçicide olsa bu yetki belgesinin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilmesi gerekli. Çünkü ticaret yapılıyor, fatura kesiliyor, vergi ödeniyor ve tüm resmi işlemler gerçekleşiyor. Galericilerin sırf dükkanları bağımsız değil ev altında diye ticaretlerini engellenmemesi gerekir. Bu konuya çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim talebimiz en az 1 yıl daha bu sürecin devam etmesi” şeklinde konuştu.
Çarşamba Oto Galericiler Dernek Başkanı Ercan Sağlam ise yaptığı açıklamasında, “İçinde bulunduğumuz mağduriyetimizi gidermek için Başkanımız Musa Bala ve esnaf arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Bu soruna en kısa zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetkililerden sesimizi duymasını istiyoruz. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini, sürenin uzatılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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