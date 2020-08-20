Rahatsızlanan polis memuru, hastanede yaşamını yitirdi

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SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da polis memuru Ahmet Ali Aydemir (42), rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Aydemir´in şeker hastası olduğu öğrenildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Ahmet Ali Aydemir, rahatsızlanınca ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü. Şeker hastası olduğu öğrenilen Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası polis Ahmet Ali Aydemir´in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun

2020-08-20 16:22:15



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