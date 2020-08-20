Rektör Ünal’dan ilk ziyaret Vali Dağlı'ya

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ilk ziyaretini Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’ya gerçekleştirdi.

Valilik makamındaki gerçekleşen görüşmede Vali Dağlı, Rektör Ünal’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Rektör Ünal ve Vali Dağlı, Samsun’a yapılan hizmetleri üst noktalara taşımak için bilgi alışverişinde bulundu.

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