Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bafra'da 15 kök dişi Hint keneviri, 728 gram kurutulmuş kubar esrar, kurutmak maksadıyla hazırlanan led lambalar ve 2 buhar makinesi ele geçirdi.

Olay, Bafra'ya bağlı Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda S.H.'ye ait evde 15 kök dişi Hint keneviri, 728 gram kurutulmuş kubar esrar, kurutmak maksadıyla hazırlanan led lambalar ve 2 buhar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.H. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.